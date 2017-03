ERSO võtab kätte barokiajastu pillid

Barokiajastu pillid erinevad tänapäevastest nii kõlaomaduste kui ka mängutehnika poolest. ERSO fagotirühma kontsertmeister Peeter Sarapuu sõnul on barokkpillid ülemheliderikkad, mahlaka tämbri ning pehme ja paindliku kõlaga, sulandudes suurepäraselt teiste instrumentide ansamblisse.

ERSO enda solistide kõrval astub üles maailma tippklassi kuuluv noorema põlvkonna plokkflöödimängija Stefan Temmingh, kelle uusim uusim salvestatud CD «Birds» (2015) võitis Saksa mainekaima klassikalise muusika auhinna ECHO KLASSIK aasta flöödisolisti kategoorias.

«Võib vabalt juhtuda, et see on kogu maailma mastaabis ainukordne, kus akadeemiline sümfooniaorkester tuleb oma mängijatega ja oma nime all välja barokkpillidega ja barokkhäälestuses,» lisab Sarapuu, kes ka ise kontserdil solistina üles astub. «See kriipsutab veelkord alla ERSO kui orkestri ja eriti Eesti instrumentalistide mitmekülgsust ja universaalsust.»

ERSO muusikutest astuvad solistidena üles Marge Uus (viiul), Danae Taamal (viiul), Miina Laanesaar (viiul), Maaren Vihermäe (viiul), Levi-Danel Mägila (tšello), Kaido Välja (barokkviiul), Aleksander Hännikäinen (barokkoboe), Peeter Sarapuu (barokkfagott), Indrek Vau (barokktrompet).

10. märtsi kontserdil tuleb ettekandele kolme barokiajastu suurkuju – Johann Sebastian Bachi, Antonio Vivaldi ja Georg Philipp Telemanni looming.