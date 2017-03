Toomas Kirss: Kalju oli vanakooli mees, kes tegi võetud töö lõpuni

«Kalju Komissarov oli heas mõttes vanakooli näitleja, läbi ja lõhki professionaal, kes tegi endale võetud töö alati lõpuni. Võrdluseks olgu öeldud, et tänapäeva noorema põlvkonna näitlejatega on sageli nii, et võetakse töö, mida alguses tehakse, kuid siis tüdinetakse ning tormatakse järgmise töö peale, ja sealt järgmise töö peale ja nii edasi. Komissarovi jaoks oli «Kelgukoerad» elu esimene telesari ning viimaseks jäi «Pilvede all», mujal ta minu teada üldse kaasa ei teinud. Kui ma talle osa pakkusin, ütles ta, et «teeme pilootepisoodi valmis ja kui mulle see seltskond ja asi meeldib, siis ma olen käsi». Kalju sai komissar Kelgu rolli kätte ning talle väga meeldis seda mängida. Ühtlasi meeldis talle see, et asi polnud väga vägivaldne, et juurdlust viisid läbi mitte eradetektiivid, vaid Eesti Politsei ning et kuri sai alati teenitud karistuse. «Kelgukoertes» oli ta üks kahest näitlejast, kes astus üles igas episoodis. Paljud tema endised õpilased, kes «Kelgukoertes» näitlejatena kaasa tegid, pelgasid ja ehk kohati isegi kartsid teda pisut, «sest kuidas ma ikka Komaga mängin». Kui me seriaali tootmise nelja aasta eest ära lõpetasime, siis oli ühel hetkel mõte teha «Kelgukoertest» film, kuid sinna see asi tookord jäi ning nüüd, kus Kaljut enam ei ole, ei tee me kindlasti sellest ühtegi filmi.»