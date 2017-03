Logan on vanaks jäänud, tema aeg on lõplikult läbi. Nii mõtleb vaataja, kui algab «Logan», ligi kaks ja pool tundi kestev brutaalne ja vapustavalt eleegiline lugu «X-Meeste» seeria peakangelase Logani alias Wolverine’i (Hugh Jackman) läbielamistest aastal 2029, mil mutandid on põhimõtteliselt välja surnud.