Komissarovi surm katkestas temast tehtava portreefilmi võtted

Maria Avdjuško ja Peeter Simm jõudsid värvikat teatrimeest filmida üle aasta, joostes võidu tema haigusega. «Osa materjali on juba salvestatud, aga filmida olnuks veel küll,» ütles Avdjuško, kes õppis lavakunstikoolis Komissarovi juhendamisel ja sattus temaga uuesti lähemalt kokku mõni aasta tagasi, kui tegi Mati Undist rääkivat filmi «Unditund».

Üks neist, kes selles üles astub, on Komissarov. «Tema osalemine oli muljetavaldav. Meie vahel tekkis väga avameelne kontakt. Tema karuse koore all on väga sooja südamega inimene, kes on elanud sündmustest rikast elu. See lugu tasub jutustamist,» meenutas Avdjuško toona.

Ta avaldas arvamust, et film saab siiski lõpetatud, aga ei osanud öelda, millal. «Andke andeks, see kõik on veel liiga värske,» lausus ta esmaspäeval.

«Koma» oli üks neist projektidest, mis jäi sõelale eelmisel aastal korraldatud eesti kultuuritegelasi portreteerivate filmide konkursil.

«See on film väsinud, kirglikust võitlejast, kelle kell tiksub kiiresti. See on karismaatiline näitleja ja mees, kes vaatleb oma põlvkonda teisest küljest, omaaegse aktiivse sekkujana totalitaarse ühiskonna alustugedesse. See on lugu idealistist, kes vaatab kaugusse ja tõdeb, et lavastajaamet on üks üksildasemaid maailmas,» kirjutasid toona oma filmi kohta selle autorid.

Ka siin eksklusiivselt autorite loal avaldatav tutvustusklipp on valminud filmi rahastamisega seoses ega ole ametlik.