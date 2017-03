Baeri sünniaastapäeva tähistatakse ooperi esmaettekande, näituse ja konverentsiga

28. veebruaril möödus 225 aastat imetaja munaraku avastanud ja nüüdisaegsele embrüoloogiale aluse pannud Karl Ernst von Baeri (1792 – 1876) sünnist. Olulise sündmuse puhul tuleb 10. märtsil kl 19 Tartu ülikooli aulas esmaettekandele spetsiaalselt Baerile pühendatud ooper «Der nordische Baer», mille autoriks on hollandlane Dominy Clements. Ooperit juhatab dirigent Tõnu Kaljuste ja lavastab Marko Matvere.

«Tartu ülikooli ja Eesti muusika- ja teatriakadeemia koostöös lavale jõudev ooper räägib Karl Ernst von Baeri elust ja tööst. Ooper ise sündis juba paar aastat tagasi, kui autor Dominy Clements otsustas teose Nargen festivali jaoks kirjutada,» rääkis Baerile pühendatud päeva üks korraldajatest.

Samal päeval, 10. märtsil kl 13 toimub TÜ loodusmuuseumis rahvusvaheline konverents «Baer 225 – kollektsioonid teaduse teenistuses», kus ettekannetega esinevad neli Baeri elulugu ja tööd hästi tundvat teadlast nii Eestist kui välismaalt.

Tänasest 12. märtsini saavad huvilised loodusmuuseumis uudistada Baeriga seotud olulisi esemeid, mille hulgas on unikaalne 1872. aastal avaldatud tänapäeva embrüoloogia aluseks olev teadlase põhiteos embrüoloogiast. Samuti on võimalik näha Baeri surimaski ja herbaarlehti, mida kuulsa teadlase kogudest on säilinud ligi 9000 lehte.