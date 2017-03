Metropolitan Opera kevadhooaeg toob kinodesse neli uut lavastust

Märtsis Forum Cinemas kinodes Coca-Cola Plaza ja Ekraan jätkuv New York Metropolitan Opera hooaeg toob Eesti publikuni neli värsket lavastust. Otseülekandena jõuavad ooperisõpradeni Giuseppe Verdi «La Traviata», Wolfgang Amadeus Mozarti «Idomeneo, Kreeta kuningas», Pjotr Tšaikovski «Jevgeni Onegin» ja Richard Straussi «Roosikavaler».

Täna, 7. märtsil on veel võimalik osa saada Antonín Dvořáki lüürilise ooperi «Näkineid» kordusetendustest. Tegemist on rikkalikult orkestreeritud ja väga meloodilise ning romantilise teosega, mida on Praha rahvusooperis esitatud saja aasta jooksul üle 600 korra.

11. märtsil saab Eesti publik otseülekandena nautida Giuseppe Verdi «La Traviatat». Tegemist on viimase pooleteise sajandi jooksul kõige rohkem esitatud ooperiga, seda ka Eesti teatrites. «La Traviatat» peetakse maestro kõige intiimsemaks ooperiks, mille aluseks on nimeka Pariisi kurtisaani Marie Duplessise lühike ja traagiline elu.

Haruldane ooperilavastus – Mozarti «Idomeneo, Kreeta kuningas», mis toob publikuni sündmused Trooja sõja järgsest ajast – jõuab lavale 25. märtsil. Jean-Pierre Ponnelle'i klassikaline lavastus jõudis Metropolitan Opera publiku ette viimati üle kümmekonna aasta tagasi. Kolmes vaatuses ooper esietendus 1781. aastal Münchenis.

22. aprillil toimub Tšaikovski «Jevgeni Onegin» otseülekanne, milles astub Anna Netrebko taas kord üles Puškini klassikalisel romaanil põhineva Tšaikovski ooperi kangelanna Tatjanana. «Jevgeni Onegini» esietendus leidis aset 1879. aastal Moskvas.

13. mai otseülekandes jõuab Richard Straussi romantiline meistriteos «Roosikavaler» uuslavastusena taas ooperilavale. Dirigendiks emeriit-muusikadirektor James Levine ja lavastajaks Robert Carsen, kelle viimane hitt-teos oli 2013. aasta «Falstaff». Renée Fleming kehastab lavastuses üht oma tunnusrolli Marschallini, keevalise Octavianina astub üles Elīna Garanča.