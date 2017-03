Eesti film pääseb Amazoni videolaenutusse

Filmi rahvusvaheline esilinastus toimus Teherani filmifestivalil Cinema Verite 2015. aastal. Filmi levitab USA levifirma Adler & Associates Entertainment Inc. «Allan» on toodetud stuudios Acuba Film koostöös stuudioga Miracle Worker. Filmi valmimist toetasid Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital ja Eesti Televisioon.

«Allan» on film Kristuse eas pimeda noormehe elu helgemast ja tumedamast poolest. Filmi peaosas on elurõõmus ja terane Allan Vibur. Filmi režissöör ja operaator on Arko Okk, helirežissöör Romet Pott.

«On uhke värk, kui eestikeelset filmi saab vaadata üheaegselt mõlemal pool planeeti. Tegu ei ole enam rahvusvahelise, vaid globaalse leviga, mis poeb meie põuetelefonidesse. Tore, kui see jõuab ka mõne vaataja hinge,» ütleb Arko Okk filmi tänapäevaste piiramatute levivõimaluste kohta.

https://www.youtube.com/watch?v=WTwkngdfmvs