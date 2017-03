Soome kõigi aegade edukaimate bändide hulka kuulunud HIMi hüvastijätuturnee algab suvel Hispaaniast, kirjutab Helsingin Sanomat.

Bändi Facebooki lehel ilmunud teates ütleb laulja Ville Valo, et on aeg jätta hüvasti. «Oleme teinud uskumatu reisi, nüüd on aeg jätta hüvasti ning anda võimalus uutele sihtidele, lõhnadele ja häältele.»

Valo lõi ansambli 1991. aastal koos kitarristi Mikko Lindstömi ja bassimängija Mikko Paananeniga. Toona kandis see nime His Infernal majesty. Esimene album «Greatest Lovesongs vol 666» ilmus 1997.

Iltalehti lugejad tahaksid näha, kui hästi Ville Valo paindub / Jelena Rudi

Bänd sai tänu metali, hardrocki ja gooti stiilide ühendamisele muusikas väga laia, rahvusvahelise ja truu austajaskonna.

USA turu vallutamine algas 2004. aastal ja paar aastat hiljem oli HIM esimene soome ansambel, kes ületas albumiga «Dark Lights» sealse kuldalbumi müügipiiri.

Viimased aastad ei ole neist aga midagi kuulda, viimane album ilmus neli aastat tagasi.

Traditsiooniliselt on HIM andnud aastaid kontserdi legendaarses Tavastia klubis aasta viimasel päeval. Juhtfiguur Valo on teinud palju bändiväliseid erinevaid projekte. Alles veebruaris sai ta Soome muusikaauhinna Emma parima muusikavideo eest laulule «Oot mun kaikuluotain», mis on John Denveri 1970ndate aastate hiti «Annie’s Song» cover.

Praeguse info kohaselt viib hüvastijätuturnee HIMi 14sse riiki, k.a. Soome, kus nad peaksid esinema juulis kindlasti Helsingis festivalil Tuska ja Tuuris toimuval Miljoonarockil.