Vaata, kellest tehakse Soome kõigi aegade kallimaid telesarju

20 miljoni euroga on plaanis valmis teha 26 osa 52st. Animatsioonide eelarved on erinevad, kuid antud sari ulatub kallimate hulka. Produtsent Marika Makaroffi sõnul ei tehta sarja Tove Janssoni armastatud tegelaskujudest vaid lastele, see on mõeldud ka täiskasvanud vaatajatele. «Tegemist on prime-time vööndi koguperesarjaga, mille tegemine maksab palju.»

Nii suur eelarve teeb Muumide-sarjast ühe Soome kõigi aegade kallima filmi- ja televisiooniprojekti. Möödunud aastal valminud filmi «Angry Birds» tootmine maksis 65 miljonit eurot.

Tänasest kogutakse sarja tegemiseks ühisrahastuse kaudu ka raha sarja visuaalseks arendustööks. Praegu on selle ülempiiriks hoopis 200 000 dollarit. Sarja üldeelarvet silmas pidades on tegemist väikese summaga, aga tootja sõnul ongi selle eesmärk muumifännide kaasamine sarja valmistusprotsessi. Eriti soovitakse tähelepanu saada USA fännidelt.

Kõik osad kestavad 22 minutit. Sarja muusika autorid on Pekka Kuusisto ja Samuli Kosminen, dramaturg aga Melli Maikkula.

Kuhu ja kellele täpselt sarja müüma hakatakse, on täna veel saladus. Tootjate unistus on kunagi valmis saada ka muumitrollide film.

«Kui see peaks realiseeruma, siis mitte enne aastat 2021. Plaan on, aga see on algusjärgus,» rääkis produtsent Markoff.