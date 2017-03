«Sai mis tahtis» on raamat tüdrukust. See on raamat ülekülatüdrukust. See on raamat tüdrukust, kes on oma koolis kõige ilusam. See on raamat tüdrukust, kes kehaliste parameetrite poolest võiks saada modelliks ja vaimsete võimete poolest professoriks. See on raamat täiuslikust tüdrukust. Keskkool saab aasta pärast läbi, kõik uksed ja maailm on lahti ta ees.