Juhtus sihuke lugu, et sai mu kollane tola 11 (üksteist) kutsikat. Mu'st sai põhikohaga Švejk ehk koeraparseldaja. Viimane saadeti tagasi, et miiiiistetallesissesöötnudolete, kuts muudkui oksendab ja pasandab, nina ka kuum. Olgu, tooge tagasi, kaeme. Võtsin tõbise sülle – oot. Nuusutasin lähemalt. Selge. Tolad ei olnud selle peale tulnud, et koer haiseb. Mida suurem, seda hullemini. Leidsid lihtsa lahenduse, valasid mingi joogiodekolonniga üle. Koer üritas end normaalselt haisvaks lakkuda, aga seal on ju mürgid, välispidiseks kasutamiseks, hoidku. Selge, et sees keerama hakkas. Püherdas siis pool päeva õues, näris mingit prahti ja tskae, terve kui purikas jälle.

Ehk siis, mõelge, inimesed, natuke rohkem.

Teine jutt on krimkapoolne. Võiks kanda ka pealkirja «Kadunud koerte mõistatus». Või müsteerium, nagu viimase aja libatõlgid süüdimatult paneksid. Lisaks peresuhteid, ikka koertemuresid, viiteid tärkavatele vaistudele, igasugust lahedat pula. Tore, et punkarid on näidatud positiivses valguses, nad enamasti ongi toredad inimesed, kuigi viisi ei pea ja pille mängida ei oska. Põnevust jagub, kõik lõpeb hästi, jätke oma küüned jõuga rahule, ärge närige.

Enesest mõista on eriline väärtus Edgar Valteri tehtud pildid. Vanemad ja targemad rääkinud, ega meister iga raamatut joonistada võtnudki. Luges läbi ja kui ei meeldinud, tutkit. Seega võtke üks, saate topelt.

Leelo Tungal «Barbara ja koerad»

Pildid Edgar Valter

Tammerraamat

168 lk