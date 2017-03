Kumus avatakse ühe huvitavama 20. sajandi eesti skulptori näitus

17. märtsil avatakse Kumu kaasaegse kunsti galeriis grupinäitus, mis on koondatud ühe huvitavama 20. sajandi eesti skulptori, Anu Põdra loomingu ümber. Põdra loomingule on dialoogipartneriteks Ana Mendieta, Alina Szapocznikowi, Iza Tarasewiczi, Ursula Mayeri ja Katrin Koskaru teosed.

Anu Põder on olnud üks omanäolisemaid 20. sajandi eesti skulptoreid. Eriti tähelepanuväärne on kunstniku erakordne võime skulptuuri- ja installatsioonivormis väljendada vaimseid ja kehalisi kogemusi oma igapäevaelust. Näituse kuraator Rebeka Põldsam kommenteerib enda valikuid: «Kui varem on Põdra loomingut enamjaolt eksponeeritud kõrvuti oma eesti kaasaegsetega, siis käesoleval näitusel vaatame Põdra loomingut esmakordselt rahvusvahelises, 20. sajandi naiskogemuse pidevalt muutuvas kunstitraditsioonis.»

Lisaks Anu Põdrale on näitusel väljas Kuubalt pärit kunstniku Ana Mendieta fotosari ja videod «Mehhiko siluetid», mis mõtestavad naise kehalist kogemust looduses ja vägivalda ühiskonnas. Poola päritolu Alina Szapocznikowi installatsioon «Isikustatud kasvajad» on kunstniku üks viimaseid teoseid, mis käsitleb inimese elu ajalikkust. Noore poola kunstniku Iza Tarasewiczi ruumiinstallatsioon kätkeb endas imeravimina tuntud seeni. Uue maalisarjaga on esindatud Katrin Koskaru – tema teosed keskenduvad sõdade tajumisele tagasivaates ja praeguses hetkes. Austria päritolu Ursula Mayeri mastaapne abstraktsete teoste installatsioon seob üheks isikliku ja poliitilise elu.

Anu Põder (1947–2013) «Kompositsioon torso ja lapse kätega»1986. Tekstiil, puit, plastmass, epoliim. / repro/ Eesti Kunstimuuseum

Näitusega küsitakse, kuidas on 20. ja 21. sajandi naiskunstnikud oma keha ja subjektsust ümbritsevas maailmas kujutanud? Mis ühendab erinevatest riikidest ja põlvkondadest pärit kunstnikke, kes kunagi pole omavahel kohtunud ega tunne alati üksteise loomingut, ent väljendavad sarnaste vormiliste loogikate abil sarnaseid küsimusi?

Näitusega kaasneb Anu Põdra loomingut tutvustav raamat, mida esitletakse näituse avamisel.