Eesti Kunstiakadeemia uhkes nimekirjas

Rahvusvaheline konsultatsioonifirma Quacquarelli Symonds (QS) avalikustas edetabeli «QS World University Rankings by Subject 2017», mis reastab maailma ülikoole 46 erialal. Eesti Kunstiakadeemia sai esmakordselt ja ainsa Ida-Euroopa ülikoolina maailma 200 tipp kunsti- ja disainiülikooli kategooria nimistusse (151. koht). Soomest pääses samasse nimekirja vaid Aalto Ülikool, Norrast ainsana Oslo Rahvuslik Kunstiakadeemia (Oslo National Academy of the Arts), Shveitsist Disaini- ja Kunstikõrgkool Zürichis (Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich) ning meist tagapool ka Iiri Riiklik Kunsti- ja Disainikool (NCAD) Dublinis.

EKA lähematest partnerkoolidest on edetabeli kõrgetele kohtadele pääsenud Londoni Royal College of Art 1., Rhode Island School of Design 4., Helsingi Aalto ülikool 13., RMIT 17., Stockholmi Konstfack 47. ning veel leiame nimekirjast Taani Koldingi disianikooli. Taanist on edetabelisse pääsenud suisa 5 ülikooli.

«Kõrge rahvusvaheline maine näitab, et EKA inimesed on väga pühendunud ja tublid. Isegi siis, kui ruumiline olukord pole olnud meie kasuks, saavutavad nad väljapaistvaid tulemusi. Eestis õpetatakse ja tehakse suurepärast kunsti ja disaini - see on kindel! Kui eesti majandus allhankefaasist edasi areneb, siis tõuseb ka EKA väärtus tööandjate silmis, mis praegu ei lasknud meil veelgi kõrgemale tõusta,» sõnab Eesti Kunstiakadeemia rektor akadeemik Mart Kalm.

«QS World University Rankings» seab alates 2011. aastast ülikoole pingeritta ka erialade ja valdkondade kaupa, et anda võrreldav informatsioon ülikoolide tugevuste kohta üksikerialade tasemel ning valdkonniti. Tegemist pole seega ühtse edetabeli, vaid 46 eraldi pingereaga, milles reastatavate ülikoolide arv varieerub erialati 50-st kuni 500-ni. Kunsti ja disaini valdkonna kategoorias on paremusjärjestusse seatud vaid 200 ülikooli kogu maailmast.

Pingerea koostamisel võtab QS arvesse ülikooli mainet vastava eriala teadlaste ja tööandjate seas. Edetabeli 2017. aasta väljaande koostamisel analüüsiti kokku 4438 ülikooli andmeid, vähemalt ühe erialaga tabelisse jõudnud ülikoole oli 1117.