Ilmumas on raamat Stanislavskist

Jean Benedetti raamatut «Stanislavski ja näitleja. Stanislavski viimased näitlejameisterlikkuse tunnid 1935-1938» esitletakse kolmapäeval, 15. märtsil kell 15.30 esitletakse Teatriliidus (Uus 5).

Raamatu annavad välja Eesti Teatriliit ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Esitlusel kõnelevad Stanislavski tõlkimisest Ingo Normet ja Peeter Raudsepp.

Jean Benedetti (1930-2012) on inglise näitleja, lavastaja, teatriuurija ja õppejõud. Ta töötas pikka aega Londoni Rose Bruford College'i rektorina. Benedetti on tõlkinud inglise keelde Stanislavski «Minu elu kunstis» ja kirjutanud menukad ülevaateteosed «Sissejuhatus Stanislavskisse» (Stanislavski: An Introduction, 1982) ja «Stanislavski elulugu» (Stanislavski: A Biography, 1988).

Tema teos «Stanislavski ja näitleja» (Stanislavski and the Actor, 1998) pakub Stanislavski süsteemist selge ja kaasaegse ülevaate. See põhineb Stanislavski viimastel eluaastatel Moskva ooperi-draama stuudios antud kursusel. Benedetti on raamatusse koondanud Stanislavski harjutuste ja improvisatsioonide üleskirjutusi, millest lähtudes esitab Stanislavski süsteemist ulatusliku ülevaate tänaste näitlejate ja õpetajate jaoks.