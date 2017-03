Viljandi on kinokaardil tagasi

«See on täiesti maailmatasemel kino ja ei jää kuidagi alla ühegi suure pealinna omale,» kinnitab Forum Cinemase kinoinsener Peeter Saat ning vaatab rahulolevalt ringi pärast pikki ootusi viimaks valminud kino projektoriruumis.

Tallinn, Tartu ja Viljandi

Kinos on uusima tehnoloogiaga projektsioonitehnika, pilditeravust ja eredaid värve võimaldavad ekraanid, mugavad istmed ning ruumilist ja elutruud heli võimaldav Dolby Atmose süsteem. Suures saalis on 168, teises 87 kohta. Forum Cinemase tegevjuhi Kristjan Kongo sõnul vastab Viljandi uus kino kaasaegse põhjamaise kino kvaliteeditasemele. Tema kinnitusel mingeid järeleandmisi ei tehtud.

«Meie eesmärk oli algusest peale teha Viljandisse kino, mis vastab kõikidele kaasaegsetele standarditele,» kinnitas Kongo. «Allahindlust ei ole tehtud mitte kuskil, pigem on siin isegi mõned eriti uudsed lahendused.»

Kongo tõi näiteks uue standardi 3D-prillid, mis on ühest küljest mugavamad, samas võimaldavad vaatajal nautida senisest teravamat ning sügavamat pilti. Tallinna ja Tartu kõrval on Viljandi nüüd kolmas linn, kus Forum Cinemas on esindatud.

«Riskihirm oli siis, kui pidasime plaani, et kas teha Viljandisse kino või mitte, täna enam seda hirmu ei ole, pigem on meil väga kõrged ootused,» ütles tegevjuht vastuseks küsimusele, kui suure riskiteguriga Viljandis kinonäitamine võib seotud olla. «Kinokülastatavus Eestis on kõrgelt üle Euroopa keskmise. Eesti elanik käib aastas kinos keskmiselt kolm korda, mis on väga kõrge näitaja. Mina isiklikult näen siin veel kasvuruumi, eriti kui juurde luua uusi kvaliteetseid kinosid.»

Kongo ei usu siiski, et keegi enam uut Coca-Cola Plazat ehitama hakkaks, ning see ei kehti mitte ainult Eesti, vaid ka teiste riikide kohta.

«Eraldiseisvat suurt kino omada on väga ainulaadne, aga ma olen selles täiesti veendunud, et kinosid tuleb veel juurde,» kinnitas Kongo. «Meil omalgi on lähema paari aasta jooksul vähemalt kaks, aga võib-olla ka kolm kino Eestisse juurde teha. Päris kindlasti teeme kinosid juurde ka väljapoole Eestit nii Lätti kui Leetu. Niikaua, kui tehakse filme ja niikaua, kui inimene on nendest huvitatud, on ka kinol tulevikku.»

Ei pea kodulinnast lahkuma

Viljandis tegutses XX sajandil üheksa eri nime all kokku neli kino. Nendest venitas XXI sajandini välja ainult kino Rubiin, aga temagi eluiga sai ümber. Aasta 2012 alguses loodi lõplikult amortiseerunud ja peaaegu pooleks läinud hoonele kopp sisse. Praegu on kunagise esinduskino asemel kena muruplats. Viljandis küll filme siiski näidati, Männimäe külalistemaja tegi isegi spetsiaalse 35-kohalise saalikese, filmid olid vahel linal ka siin-seal mujal. Kinosõber ootas ja lootis siiski ehtsat kino.

Viljandi linnavalitsuse avalike suhete ja turismiameti juhataja Krista Kull on suur filmisõber. Kull loodab väga, et uuest kinost saab muuhulgas üks tore kooskäimise ja kokkusaamise koht, kus filmivalik on värske ja mitmekülgne ning kus toimuksid ka näiteks eesti filmide maailma esilinastused koos kohtumisega filmitegijatega.