Algavad EV100 filmikonkursi võidutöö võtted

«Põrgu Jaan» on müsteerium, mis on inspireeritud Põhjasõja-järgsetest süngetest aegadest. Rahvast on aastaid rõhunud sõda, surm, nälg ja katk. Saladusliku põnevusloo peategelane on Jaan (Meelis Rämmeld), kes leitakse mererannalt. Jaan ei mäleta oma minevikku. Ta asub elama paruni (Andres Lepik) juurde kohalikku mõisahoonesse. Ajapikku hakkavad ilmnema vihjed salapärase võõra tausta ja varasemate tegude kohta. Mida teha, kui selgub, et sa oled keegi, kes sa olla ei taha? Kas inimene saab valida, kes ta on?

EV100 filmikonkursi ekspertkomisjon tõi «Põrgu Jaani» puhul välja loo mõjusat filmilikkust ning loojutustamise laadi, kus esikohale tõusevad vihjelisus, mitmetähenduslikkus ja sellest sündiv pingestatud atmosfäär.

Režissöör Kaur Kokk on lõpetanud BFMi ja paistnud nii Eestis kui rahvusvaheliselt silma edukate lühifilmide autorina. «Põrgu Jaan» on tema mängufilmidebüüt.

Filmis kehastavad keskseid rolle Meelis Rämmeld, Andres Lepik, Peeter Volkonski, Pääru Oja, Adele Taska, Egon Nuter, Villu Kangur ja Anne Türnpu. «Põrgu Jaani» operaator on Mart Taniel, kunstnik on Matis Mäesalu ja kostüümikunstnik on Jaanus Vahtra. Filmi produtseerib Katrin Kissa ja see valmib produktsioonifirmas Homeless Bob Production.

«Põrgu Jaani» esilinastus toimub EV100 programmi (www.ev100.ee) raames 2018. aasta sügisel.