Uus saatesari «Estraadisangarid» toob ekraanile kullaprooviga laulude lood

Tihti on arvatud, et Eesti popmuusika parimate laulukirjutajate looming oleks võinud omal ajal jõuda maailmakaardile, kuid jäi toppama raudse eesriide taha. Raimond Valgre, Arne Oit, Valter Ojakäär, ja Kustas Kikerpuu on vaid mõned nimed meie armastatud heliloojate nimistus, kelle aegumatud viisid läbisid eelmisel aastal enneolematu värskenduskuuri, et saada uus võimalus särada.

Dokumentaalsari «Estraadisangarid» jälgib Eesti levimuusika kullaprooviga laulude elulugu ja teekonda nende sünnist kuni 21. sajandi eredasse punktvalgusesse.

«Eesti, hoolimata oma rahvaarvu väiksusest, on siiski sünnitanud tohutult palju huvitavaid heliloojaid, kes on kirjutanud uskumatult ilusat muusikat,» kirjeldab laulja Ivo Linna kodumaise levimuusika fenomeni.

«Eesti estraadimuusika on täielik uunikum. Seda mujal ei ole. Selliselt tehtud muusikat ei ole meie põhjanaabritel, meie lõunanaabritel ega meie idanaabritel,» lisab Tõnis Mägi.

Lisaks armastatud igihaljastele lauludele leidub Eesti muusikavaramus ka hulk lugusid, mida pole veel õieti tähele pandud. «Meil on ju hulk kogumikke, mis on avastamata maa. Võtame või Valter Ojakääru, Uno Naissoo ja Arne Oidi. Seal on nii palju avastamata kulda, mida tuleks avastada,» ütleb Heli Lääts.

Uue dokumentaalse muusikasaate autorid on Roald Johannson ja Jaak Kilmi. «Estraadisangarid» on ETV ekraanil alates tänasest, reedeti kell 20.00.