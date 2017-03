Pühapäeval toimub Veljo Tormise mälestuskontsert

Lavale astuvad Tallinna Kammerorkester, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Eesti Rahvusmeeskoor, tütarlastekoor Ellerhein, kammerkoor Collegium Musicale, solistid Mihkel Peäske, Leho Karin ja Celia Roose ning dirigendid Tõnu Kaljuste, Olev Oja, Ants Soots ja Miina Pärn.

Sellel õhtul on helilooja meie keskel mitte ainult muusika kaudu, vaid ka sõnas ja pildis ning kuulajatel on võimalus osa saada ühislaulmisest tema eestlaulmisel. Kontsert korraldatakse silmas pidades ja austades helilooja enda soove. Kontserdi kunstiline juht on dirigent Tõnu Kaljuste.

Mälestuskontserdil on kavas:

«Üks väga vana rahvas» tsüklist «Mõtisklusi Hando Runneliga» (1981/2002)

Kaks laulu Ernst Enno sõnadele (1948/1997/1998)

I Noore suve muinasjutt

II Kuulmata kuskil kumiseb kodu

Nekruti põgenemine Tallinna Toompealt

Koju Kuusallu (1969)

VI osa «Ringmängulaul» tsüklist «Ingerimaa õhtud» (1979) sarjast «Unustatud rahvad»

Incantatio maris aestuosi (Tormise mere loits; 1996)

X osa «Pihlapuu» (Helme) tsüklist «Kolmteist Eesti lüürilist rahvalaulu» (1972)

Kolm mul oli kaunist sõna (1962)

IV osa «Talvemustrid» tsüklist «Looduspildid» (1968)

I Talvehommik

II Külm

III Tuisk

IV Virmalised

Raua needmine (1972)

Tasase maa laul

Viimane laev

Pilv üle kuu (2010) / Sinikka laul (1991)

Kui mina hakkan laulemaie (Tõnu Kõrvitsa seade, esiettekanne)

21. jaanuaril meie seast lahkunud armastatud helilooja Veljo Tormis on salvestanud enam kui tuhandeaastased regilaulud kunstmuusikateostesse, mille kaudu elab see eesti rahvapärimus edasi ning ulatub oma sünnimaa piiridest kaugemalegi. See oli Tormise missioon, hingevajadus ja elutöö – mitte unustada seda, millest on alguse saanud meie kultuur.

Veljo Tormise mälestuskontsert algab kl 17 ning sellest teevad otseülekande ETV ja Klassikaraadio. Kontserdi korraldab Nargenfestival koostöös Eesti Heliloojate Liiduga.