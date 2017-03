Raamatuülevaade: võlurpoiss ratsutab jälle!

Tegelikult pole Potter kaheksandas raamatus enam üldse armas ümmarguste prillidega kartlik võlurpoisike, nagu Sigatüüka koolilugudes. Möödunud on 19 aastat ja Harry, Ron ja Hermione on nüüd juba täiskasvanud, neil on endal lapsed ning nad elavad oma igapäevast elu. Harry on Võlukunstiministeeriumi teenistuja, tööd on palju ning võib-olla ei suuda ta iga kord kõige paremini mõista oma lapsi, eriti aga Albus Severust, kellele on isa kuulsus pisut liiga ränk koorem. Siis aga näitavad mitmed märgid, et kogu must maagia ei ole veel maailmast kadunud ning see, et Harry arm on uuesti valutama hakanud, üksnes kinnitab Harry, Roni, Ginny ja Hermione kahtlusi. Taas pead tõstvale pimedusele peavad omal kombel vastu astuma nii vanemad kui ka lapsed.

J.K. Rowlingu loo on sedapuhku näidendiks vorminud Jack Thorne, eesti keelde pannud Krista ja Kaisa Kaer. Teisi edetabeliraamatuid vaata altpoolt. Nagu ikka, tähistab number pealkirja järel selle positsiooni tabelis eelmisel nädalal.

Apollo

Jack Thorne «Harry Potter ja äraneetud laps. I ja II osa» 1 Voldemar Veedam, Carl B Wall «Purjetamine vabadusse» 2 Vladislav Koržets «Laulud või nii» 3 W. Bruce Cameron «Koera elu mõte» 4 Mart Laar «Eesti suured armastuslood» 5 Jaan Aru «Ajust ja arust. Unest, teadvusest, tehisintellektist ja muustki» Marilyn Kerro «Saatuse peegelpilt. Marilyn Kerro» 8 Leo Kunnas «Sõda 2023.Dokumentaalromaan veel sündimata sündmustest» 6 Mihkel Mutt «Eesti ümberlõikaja» 10 Ambika Wauters «Inglioraakel» 14

Apollo e-raamatud

Andrus Kivirähk «Rehepapp» 1 Margit Prantsus «Minu Iisrael. Kuidas tõlkida sabatit» 5 Viktor Suvorov «Spionaaži alused» Geir Tangen «Maestro» 6 Paula Hawkins «Tüdruk rongis» J. A. Redmerski «Sarai tapmine» Mihkel Raud «Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda» 3 Jaak Roosaare «Aktsiatega rikkaks saamise õpik» Robert Galbraith «Kus on kurja kodu» 7 Katrin Pauts «Tulekandja. Muhumaa põnevik» 10

Rahva Raamat

Jack Thorne «Harry Potter ja äraneetud laps. I ja II osa» 1 Mihkel Mutt «LRK 6-7/2017. Mõtted» Jaan Aru «Ajust ja arust. Unest, teadvusest, tehisintellektist ja muustki» Voldemar Veedam, Carl B. Wall «Purjetamine vabadusse. Eestlaste uskumatu mereretk üle Atlandi» 2 Mihkel Mutt «Eesti ümberlõikaja» 3 Mart Laar «Eesti suured armastuslood» 10 Eva Luigas «Aiatööd lihtsamaks. 100 praktilist nõuannet» Marilyn Kerro «Saatuse peegelpilt» 7 Valdur Mikita «Lingvistiline mets» Vladislav Koržets «Laulud või nii»

Rahva Raamatu e-raamatud