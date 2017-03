Superahv Kong on tagasi kinoekraanidel ja ehkki ta seekord ei võida tasuta turismireisi New Yorki (See the world famous United States Building and destroy it!), jääb ta filmi lõpus ellu, mis võimaldab hiigelelukat edukalt järjefilmis ekspluateerida. Ja ilmselt ei jää järg tulemata, sest 185-miljonilise eelarvega film on esimese linal oldud nädalavahetusega teeninud juba 142 miljonit dollarit.