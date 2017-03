Vaata parimaid Ibero-Ameerika kinohitte!

16. märtist kuni 21. märtsini linastub kinos Artis Iberofestivali filmiprogramm, mis toimub Hispaania Suursaatkonna korraldatud Ibero-Ameerika kultuuri festivali raames. Iberofesti filmiprogramm tutvustab hispaania- ja portugalikeelsete rahvaste mõtteviisi ning ajalugu ja pakub võimaluse eesti publikul osa saada nende kultuuride eksootilisest temperamendist ning kultuuriruumist. Juba neljandat korda põhjamaisesse varakevadesse vürtsi toovas filmiprogrammis linastub seekord 6 erinevat filmi.

Iberofesti filmiprogrammi avafilmiks on suurejooneliste kostüümide ja hingematvalt ilusate loodusvaadetega ajalooline draama «Palmid lumes» (Hispaania 2015), mis on oma pildikeelelt samas skaalas kui Oscari võitnud «Tuulest viidud» või «Inglise patsient». Filmi kõrgekvaliteediline kaamera- ja kunstnikutöö tegid sellest 2016 aastal Hispaanias vaadatavuselt teise filmi, mida suutis edastada vaid «Star Wars: Jõud tärkab».

Niinimetatud kuiva huumori austajad leiavad Iberofesti programmist filmi «Pikadero» (Hispaania/UK 2015). See on lugu verivärskest, rahatust noorpaarist, kel on raskusi leida kohta intiimhetkede jagamiseks, kuna mõlemad elavad majanduskriisi tõttu endiselt vanematekodus. Samuti toob kino Artis ekraanidele arthouse armastusfilmi «Porto» (Portugal/Prantsusmaa/USA/Poola), mille teeb ääretult maagiliseks vaheldumisi 8mm, 16 mm ja 35 mm filmilindi kasutamine ning võluvad näitlejatööd.

Filmiprogrammis toimub ka Euroopa esilinastus Nicaragua filmile «Alasti ekraan» (Nicaragua 2014), mis jutustab ühe salajase video sattumisest sotsiaalmeediasse ning sellele järgnevatest tagajärgedest. Lisaks jõuab Iberofesti filmiprogrammi raames ekaanile muusikaline dokumentaalfilm «Meie viimane tango», mis näitab meile uskumatut tango-koreograafiat, sügavuti minevaid usutlusi tangotantsijatega ja visuaalset võrratut Buenos Airese tänavapilti.

Programmis saab vaadata ka filmi «Kiki – kõik räägivad seksist» (Hispaania 2016), mis annab vaatajale edasi viis lugu seksist ja armastusest, mis kõik leiavad aset ühel kuumemast kuumemal suvel Hispaania pealinnas Madridis. Viimasest filmist kujunes Hispaanias mitte just kõige üllatuslikumalt 2016 üks suurimaid kinohitte, mida praeguseks on sealsetes kinosaalides vaatamas käinud kaugelt üle miljoni inimese!

Iberofesti filmiprogrammi ajakava: