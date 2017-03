Moskva Suure Teatri uuslavastused jõuavad kinno

Moskva Suure Teatri etenduste otseülekanded toovad märtsis ja aprillis Forum Cinemas kinodesse kahe unikaalse balleti uuslavastused «Kaasajaõhtu» ja «Meie aja kangelane».

Balleti kevadhooajal on Eesti publikul võimalus näha Tallinna ja Tartu kinodes kahte Moskva Suure Teatri uuslavastust. Esimesena, 19. märtsil võtab Moskva Suur Teater üheks õhtuks ette uue väljakutse – «Kaasajaõhtu», mis toob vaatajateni Jerome Robbinsi «Puur», Harald Landeri «Etüüdid» ja Aleksei Ratmanski «Vene hooajad».

Forum Cinemas programmispetsialisti Henryk Johan Novodi sõnul on «Kaasajaõhtu» suurepärane süntees maailma parimatest tantsijatest ja kaasaegsest koreograafiast. «Ballett täis moodsat tantsu, mille on kokku pannud kaasaja tunnustatuimad koreograafid ning tulemuseks on suurepärane meistriteos, milles on näha Robbinsi energiat, Landeri virtuoossust ja Ratmanski briljantsust.»

9. aprillil saab näha uut Juri Possohhovi traagikast ja poeesiast tulvil uuslavastust «Meie aja kangelane». Etendus põhineb Mihhail Lermontovi teosel, milles Petšorin, noor ohvitser, rändab läbi majesteetliku Kaukaasia ja elab läbi mitmeid kirglikke sündmusi.

Mõlemad etendused tulevad otseülekandena Eesti publiku ette Coca-Cola Plaza ja Ekraan kinodes. Ülekandeid on võimalik nautida HD pildis ja 5.1 heliga.

Moskva Suure Teatri ülekandeid näeb rohkem kui 50 riigis ja 1600 kinos üle maailma. Forum Cinemas kinodesse jõuavad etendused juba seitsmendat aastat.