NUKU peab sünnipäeva

Sel nädalal tähistab NUKU teater ja muuseum 65. hooaega. Täna salvestatakse Ferdinandi saalis järjekordset saadet «Kontakt» ning pühapäeval on teatri- ja muuseumimajas palju sünnipäevale kohaseid üritusi.

ETV kanalil on sünnipäevahõnguline «Kontakti» saade eetris 17. märtsil. Saatekülalisteks on sel korral sobivalt teatri kõige staažikamad näitlejad – Helle Laas ja Are Uder. «Helle ja Are on teatri raudvara – kahe peale kokku on nad NUKUs töötanud 89 aastat,» kommenteerib saatejuht Taavi Tõnisson.

Teater tähistab sünnipäeva kogu hooaja jooksul, aga põhifookus langeb ikka märtsikuule. «Meil olid äsja kaks esietendust – märtsi alguses tuli välja põnevik «Linnud» ning paar päeva tagasi esietendus «Nutude salajutud». Kusjuures «Nutude» lavastus on erakordne – esmakordselt teatri ajaloos on saali spetsiaalselt oodatud lapsed, kel vanust alla aasta,» kommenteerib Tõnisson. «Nutude salajutud» on mõeldud väikelastele alates 10. elukuust.

Sünnipäeva tähistavad nukukad ametivahetuspäevaga 19. märtsil, millest saab osa ka teatripublik.

«Ametivahetuspäeval kohtab kassas, kohvikus, garderoobis ja piletikontrollis kindlasti meie näitlejaid,» kirjeldab teatrijuht Joonas Tartu, kelle töö võtab sel päeval üle näitleja Mihkel Tikerpalu. Ka teised töötajad vahetavad töökohti. Näiteks vastutab sel päeval lavastusala eest heliosakonna juhataja ning valgustaja proovib teenindusjuhi tööd.

Näitlejad Tarmo Männard ning Riho Rosberg asuvad aga lavastama! Administratiivtöötajate näitetrupiga, kuhu kuuluvad näiteks büroojuht, vanempiletöör, turundusjuht ja IT-spetsialist, sünnib ühekordse eksperimendina etteaste lasteraamatu «Jussikese seitse sõpra» ainetel. Publikul on võimalik vaatama tulla selle lavastuse avalikku proovi.

NUKU muuseumis, mis sai 7. märtsil 7-aastaseks, saavad külastajad teatritegemist proovida ja ise mõne teatritöötaja «kingadesse astuda». Lisaks toimuvad muidugi tavapärased etendused ja osa saab võtta mõnusatest töötubadest ja raamatulugemise pooltundidest.

Teatri 65. hooaega mahub veel 30. aprillil esietenduv «Timm Thaler ehk Müüdud naer», juuni esimestel päevadel toimuv visuaalteatrifestival NuQ Treff ja 2. juulil lavale jõudev suvelavastus «Mees, kes ei teinud mitte midagi».