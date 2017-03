Rakveres on korraga kaheksa teatrit

Kolmandat korda aset leidev koolinoorte teatripäev toimub seekord 14. märtsil Rakvere teatris. Koostöös Eesti Etendusasutuste Liidu (EETEAL), Viljandi Kultuuriakadeemiaga ja teiste eesti teatritega pakutakse Virumaa väikestele ja suurtele teatrisõpradele sel päeval võimalust avardada oma maailma läbi elamuste, mida saab pakkuda vaid teater.

Teatripäeva idee algataja EETEALI-i tegevjuhi Monika Larini sõnul sai mõte alguse hariduse töörühmas eeskätt soovist tekitada laiemat huvi nende teatrialade vastu, mida vaataja tavalisel teatriõhtul otseselt ei märka. «Suur osa lavastuste valmimisega seotud ametitest: grimeerijad, butafoorid, helitehnikud, valgustajad, dramaturgid, dekoratsioonide loojad, ja paljud-paljud teised, jäävad eesriide avanedes laval prožektorivihus välja valgustamata. Nagu kasvama hakkavate ideedega ikka, lisandus mõttele töötubadest üsna ruttu ka arusaamine, et teatripäeva teine eesmärk võiks olla noorte vaatajakogemuse avardamine. Nii sõidavadki erinevad teatrid juba kolmandat aastat ühte maakonda kokku, et kinkida läbi kümnete töötubade ja paljude etenduste mitmekülgset teatrikogemust,» lisab Larini.

Rakverre on kohale tulnud kaheksa teatrit, et näidata eri vanuses lastele sobivat kõige erinevamat etenduskunsti (sõnalavastus, ballett, ooper, nukuteater). Päeva jooksul saab näha eriilmelisi lavastusi, mille toovad noore vaatajani Rahvusooper Estonia, Kuressaare Linnateater, NUKU, Vanemuine, VAT Teater, Vene Teater ja Von Krahli Teater. Festivali mõõtu päeva lõpetab Rakvere Teatri lavastus «Thijl Ulenspiegel», Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti 11. lennu särav diplomitöö.

Etendustega vaheldumisi toimuvates töötubades saab tutvuda põnevate teatriametitega, mida saalist vaadates alati tähele ei panegi. Oma ala meistrid nii Rakvere Teatrist kui Viljandi Kultuuriakadeemiast tutvustavad lavatehnika, valguse, heli, grimmi, butafooria ja lavakõne ametisaladusi. Enamik töötutube on seotud lavastusega «Thijl Ulenspiegel» nii, et osalejatel tekib võimalus näha, kuidas toimub teatri erinevate etendust ettevalmistavate osakondade töö ja mil moel see kõik lõpuks laval kokku saab.

Töötoad ja etendused toimuvad Rakvere Teatri väikses ja suures majas, Teatrikinos ning Rakvere Kultuurikeskuses.