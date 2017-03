Pärnu muusikafestival on pühendatud Maestro juubelile

Pärnu Muusikafestivali kunstilise juhi Paavo Järvi sõnul on väga sümboolne, et isa juubelipidustused just Pärnus on. «Veetsime lapsepõlve suved Pärnus. Minu jaoks on Pärnu nooruse linn, kõige paremad mälestused on sealt,» sõnas Paavo Järvi. Pärnu linna kultuuriellu on Järvid palju panustanud ning just Neeme Järvilt tuli põhiline initsiatiiv rajada kontserdimaja, mis on nüüd Pärnu muusikaelu süda.

Tänavuse festivali mainekaim solist on 71-aastane pianist Radu Lupu, kes kuulub muusikailma tippude hulka. «Ta oskab teha muusikat suurelt, samas hästi intiimselt. Iga kord on selline tunne, et olen pärast kontserti kohe parem muusik,» kirjeldab Järvi, kelle sõnul on uskumatu, et selline legend on nõus Pärnusse tulema.

Teine silmapaistev solist on viiuldaja Lisa Batiashvili. Paavo Järvi sõnul on Batiashvili noorema generatsiooni täht, kes on tuntud erakordse tehnilise perfektsuse ja muusikalise elegantsi poolest. Batiashvili teeb koostööd maailma kõige mainekamate muusikutega.

Pärnus soleerivad Lupu ja Batiashvili Eesti Festivaliorkestri ees, mille kõla ja mängukvaliteeti on kiitnud maailma juhtivad muusikakriitikud. Tänavu moodustab veerandi festivaliorkestrist suurepärase kokkumängu poolest tuntud Tallinna Kammerorkester. Pärast muusikafestivalil alustab Eesti Festivaliorkester esimest välisturneed.

Dirigent Neeme Järvi (1937) on juhatanud kõiki tuntumaid sümfooniaorkestreid Euroopas, Põhja-Ameerikas, Jaapanis ja Austraalias. Oma karjääri jooksul on ta dirigeerinud rohkem kui 150 orkestrit ning on üle 400 plaadiga kaasaja üks enim salvestanud dirigente. Järvi on väga palju propageerinud Eesti muusikat, iseäranis Eduard Tubina loomingut. Rohkete plaadistuste ja arvukate kontsertide kõrval on ta aktiivselt ja missioonitundeliselt tegelenud siinse kultuurielu edendamisega.