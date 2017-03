Vladislav Koržets: «Mind ei rõhu luuletajaks olemise roll.»

Kui ma 1990. aastate algupoolel astusin üsna teadlikult välja humoristikast, siis kogesin, et see humoristlik lähenemine on mul väga kõvasti küljes kinni. Sain aru, et mul on raske kirjutada luuletust, mis ei ole mingil moel puänteeritud või milles puudub vimka. See lähenemine pole mõistagi millegi poolest halb ja sellel on täiesti oma koht olemas, kuid ma olen püüdnud sellest täiesti teadlikult vabaneda ja välja kasvada. Sest minu hing ja olemus pole üksnes naljamehe oma. Selle äratundmine, tajumine ja avamine on olnud minu jaoks meeldiv ning oluline.

-Mis asjaoludel toimus teie väljaastumine humoristikast?

Selle sammu taga oli mitu asjaolu. Eks ma olin end natuke ammendanud, samas olid muutunud nii sotsiaalne kord kui ka mängureeglid. Käies pidevalt mööda vabariiki oma naljadega inimesi lõbustamas, tundsin mingil hetkel, et see kõik ei lõbusta enam mind ennast.

-Olete oma luulekoguga saanud tunnustuse nii tavalugejatelt (Apollo preemia) kui ka professionaalsetelt kirjandusuurijatelt (kulka preemia). Kas see menu ja edu on teid loominguliselt tiivustanud?

Mul puudub nii sisemine kui pealesunnitud kohustus luuletada. Olen tunnustusest meelitatud, kuid ei hakka selle tõttu nüüd tempot juurde panema. Siis läheks asi kohe kunstlikuks. Küll aga on mul sellega seoses hea meel, et riimluule ja klassikaline vorm, mida on viimasel ajal peetud teatud ringkondades asjaarmastajate žanriks, saavad ehk läbi minu kogu tunnustamise nüüd natuke rohkem tähelepanu.

-Vaadates teie kirjanduslikku käekirja, milles annavad vormitasandil tooni lühikesed värsiread, sõnamängud ja kordused, julgeksin pakkuda, et teist saaks hea lasteluuletaja. Kas olete lastele värsse kirjutanud või kirjutate?

Lastele pole ma seni kirjutanud mitte värsse, vaid lugusid. Lastelugude kirjutamine on väga žanritundlik tegevus, olles väga sarnane humoreski kirjutamisega. Praegu ma muide töötangi oma lastelugudega, loodan nad – nii uued kui ka varem ilmunud – varsti ühtede kaante vahel välja anda. Mis saab lasteluule kirjutamisest, seda peab näitama aeg.