Kinoteatri uut lavastust on vaadanud rekordarv inimesi

Kinoteatri eestvedaja Paul Piik ütles, et Eesti teatrimaastikul on 10 000 külastaja piiri ületamine kõigest nelja kuuga väga tugev tulemus ja see ületab kohe Kinoteatri senise rekordlavastuse «Võidab see, kellel on kõige hullem mees» kolme hooajaga saavutatud külastajate arvu 10 500.

«Meie jaoks on muidugi numbritest olulisem luua lavastusi, mis iseennast käivitaksid ning mida tahaks ka ise vaadata,» selgitas Piik, kuid nentis, et ülipositiivne tagasiside publikult ning ka teatriarvustuste kiitvad ja julgustavad sõnad teevad muidugi palju rõõmu, eriti kuna viis aastat tagasi Kinoteatriga alustades ei olnud trupi nime valides üldse mõttes, et võiks etendused kinno viia, pigem lihtsalt «kino» teha.

Etendusi kaasprodutseeriva Apollo Kino turundusjuhi Tanel Tatteri sõnul on selle teatritüki menu kinos ületanud kõik ootused, mistõttu viiakse etendused suvel ka Pärnusse ning sügisel Tartusse, kus juba pooleteise kuu pärast avab Apollo Kino Euroopa ühe moodsaima kinokeskuse.

«Once Upon A Time In Estonia» on Kinoteatri komöödia kahest tavalisest Eesti mehest, kes tutvuvad töötukassa ukse taga ning otsustavad oma täbarast majanduslikust olukorrast välja tulemiseks teha sellise Eesti filmi, mis lõpuks ometi vallutab maailma ning teeb neist endist miljonärid.

Ühest küljest on see lavastus humoorikas ülevaade Eesti kultuurimaastikul toimuvast ning teisest küljest näitlejameisterlikkuse tuleproov – näitlejad Argo Aadli ja Indrek Ojari loovad kahepeale mitukümmend erinevat tegelaskuju. Etenduse lavatagusteks jõududeks on Diana Leesalu, Paul Piik ja Henrik Kalmet. Henrik Kalmet kirjeldas etendust järgmiselt:«Täiesti tavaline tükk. Lõpus ka suht midagi ei juhtu.»