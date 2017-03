Film algab vaadetega Amsterdamile: päike, sport, jalgrattad, lopsakad tulbiväljad ja optimistlik linnasagin. Renton saab jooksulindil südamerabanduse ning ka muude asjaolude tõttu on tema ilus eurooplase elu läbi. Ta läheb tagasi Edinburghi, kus suudavad õnnelikud olla vaid idaeurooplased, sest kõik on ühtlaselt hall ja mitte midagi ei toimu. Muidugi läheb ta enda arvates ainult korraks, aga kõik ajutine on alati kõige püsivama iseloomuga.