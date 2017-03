Moesoovitus: kehastu moodsa kunsti näituseks!

Tallinn Fashion Weeki avaetendus oli täis noort energiat - Wear Artsi uus kollektsioon «The Art Club», autoriteks Eesti Kunstiakadeemia tudengid.

Wear Arts - Jüri Arraku "Kalakandja", nooruslik disain ja ekstreemsport. / Raul Mee

Kollektsioon «The Art Club» andis väga vitaalsel moel uue elu kolme suurmeistri töödele – rõivastel olid koha sisse võtnud Jüri Arraku «Kalakandja», Leonhard Lapini «Jänku suudlus» ja Maarit Murka «Käed». Ühiskollektsiooni kallal lammutasid kaheksa kindlat tulevikutähte: Kerttu Reinmaa, Kertu Kivisik, Kaia Kuusmann, Mari-Ly Kapp, Sandra Luks, Sirli Pohlak, Pamela Põld, Eliise Saar ja Aleksandra Tšusovljanova (Närjänen).

Kaheksa noort talenti etenduse finaalis. / Raul Mee

Kollektsioonis oli selgelt näha eri käekirju ja ise suunas kappavaid ideid, kuid kõik moodustas kokku tugeva ja värske terviku. Tuleb välja, et on täiesti võimalik olla silmapaistev loovisiksus ja samas arvestada teiste talentidega enda kõrval. Koostööoskusest ei kaota keegi, kuid võita on kõigil kõvasti!

Wear Arts - moeka mantli hõlmal piilub Leohnard Lapini "Jänku suudlus" / Raul Mee

«Meil on kursusel hästi hea läbisaamine,» räägivad disainerid ise. «Meil on nii erinevad stiilid, et me ei hakka kunagi omavahel konkureerima. Keegi teeb kõrval hästi – see ju innustab ise ka rohkem pingutama.»

Piret Puppart kannab kunsti rõõmuga, igavat kraami ta selga ei panegi. / Taaniel Malleus

«Koostöö on tõesti edu võtmesõna!» rõhutab EKA moeosakonna juhataja, professor Piret Puppart. «Need noored moeloojad suutsid koos sellise power’i lavale panna! Aga see näitab ka, kui heal tasemel on Eestis õpetatav moekunst.»

Moemaailmas annab elukogemus tavaliselt suured eelised, kuid ka nooruse pulbitsev energia on tugev trump. Eriti kui see satub kokku kannatlikkuse, töökuse ja suurepärase stiilitunnetusega – siis maandub kogu hoog disainis ja ei susise niisama tühja.

«Mulle oli koostöö noorte EKA moetudengitega täiesti üllatav – nad pulbitsevad ideedest, neil on meeletu teotahe, soov luua ja nii palju annet,» pole Wear Artsi projekti eestvedaja Mari Martin kiidusõnadega kitsi. «Nad ületasid kõik mu ootused. Kogu koostööprotsess, algusest lõpuni on olnud väga kihvt!» Mari mainib, et otsus kollektsiooni niivõrd suurelt esitleda tuli sellest, kui hea tervikuga noored talendid viimaks hakkama said.

«Kui asi on nii äge, siis seda lihtsalt peab näitama! Peab väga tunnustama Marit Ahvenat, kes oli projekti juhendaja, tema pani siia ka oma hinge, energia ja väga palju aega,» lisab Mari.

Wear Arts projekti eestvedaja Mari Martin ja eeskujulik stiilitar Inga Past / Raul Mee

Moerindel võidavad need, kes julgevad üllatada. Moegurud teavad, kui palju isikupärane stiil plusspunkte kogub ja päeva paremaks teeb. «No kui sa oma esimese komplimendi kätte saad, siis sa saad aru!» ütleb Piret Puppart. «Mina tunnen ennast väga hästi, kui mu stilistika äratab tähelepanu.»

«Kunsti kandmine on eneseväljenduseks riietuse kaudu – liigud ringi nagu elus moodsa kunsti näitus,» arvab Mari Martin. «Palju positiivseid emotsioone kõigile!»

Anu Saagim kehastus üritusel tuliuuue säästliku mõtteviisiga moeostuveebi pre-a-porter ikooniks. / Taaniel Malleus

TALLINN FASHION WEEK TÄIES HOOS KA TÄNA JA HOMME!

Neljapäev 16. märts

18.00 Kaidi Kuur, Mammu Couture

19.30 Year by Raivo Holm, Diana Denissova

21.00 Iris Janvier

Reede 17. märts

18.00 Monton

19.30 Diana Arno; Goldtime: Eesti ehte disainisümfoonia

21.00 Triinu Pungits, Embassy of Fashion