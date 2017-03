Millega lappida lõhutud võrrandit?

«Der nordische Baer» teeb teadlase elu- ja eduloost ainest ammutades tänuväärse katse rääkida ooperilaval millestki muust kui armastusest ja surmast, kuid ei suuda neist jäänud dramaturgilist tühikut eriti õnnestunult täita. Ooperi finaalina välja mängitud heureka-hetk – imetajate munaraku avastamine, mida on poetiseeritud ja mõõdukalt heroiseeritud – ei kanna teose kulminatsioonina täielikult välja. Seda enam, et peategelane ise lausub kommentaariks, et see teaduslik leid oli «pigem juhus kui minu isiklik teene». Kunsti valdkonnast pärinev geeniuse romantiline arhetüüp vajab selleks, et hakata tööle teaduse ajaloos, peategelase karakteri suuremat psühholoogilist avamist nii sõnalises kui ka muusikalises dramaturgias.

Clementsi uues teoses kompab ooperižanr oma piire, esitades väljakutse näilisele paratamatusele ning võideldes puhta võimalikkuse nimel. «Der nordische Baer» on läbikuulamis- ja järelemõtlemisväärne ka kõigis oma suhtelistes küsitavustes, sest tugeva ajaloolise traditsiooni ning sellest tingitud inertsusega ooperižanris kannavad sedasorti ettevõtmised eksperimendi hindamatut väärtust.

«Der nordische Baer» täidab edukalt seda tühikut meie muusikateatri maastikul, mille on tekitanud Eesti kahe kutselise ooperimaja soovimatus/suutmatus tuua regulaarselt publiku ette tänapäevase helikeelega värskeid algupärandeid. Ning seda kurvem on tõdeda, et suure tõenäosusega saab «Baerist» järjekordne nüüdisooper, mille puhul on tema esimene ettekanne ühtlasi ka viimane.

Tartu etenduse eel Tõnu Kaljuste poolt publikule lausutud sõnad lubavad loota, et Dominy Clementsi kaks Eesti-ainelist ja teadusteemalist dokumentaalooperit saavad millalgi lisa ning leiavad ehk koguni esitamist ühe kolmevaatuselise mosaiikooperina. Kes võiks olla kolmanda eluloo-ooperi peategelane? Juri Lotman?