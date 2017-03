Moesoovitus: merikapsas selga!

„Kevadkollektsiooni südameks on merikapsas,“ tutvustab Natali S. Korovina Iris Janvieri bränditiimist ideede tagamaid. „Kohtusime temaga juhuslikult mererannas, tegime sel põhjal mustri ja tellisime Itaaliast originaalkangad. Nii et kapsast on meil puuvillal, siidil, eri toonides. Me väga tahtsime täiesti oma materjali, see õnnestus ja oleme tõesti uhked tulemuse üle. Merikapsas – see on ju mängulisus moes! See kannab hästi väärtusi, mis meie jaoks olulised on – unikaalsus, naturaalsus, kvaliteet ja mängurõõm. See on minu arvates enesekindluse väljendus.“

Võrratu merikapsaprint! Iris Janvier. Tallinn Fashion Week / Erlend Štaub/TFW

Maailma kõrgmoes on unikaalkanga kasutamine kollektsioonides tavapärane, Eestis pole see veel kuigi levinud. Kuid viimase kollektsiooni põhjal võib kindlalt väita – Iris Janvier ei ole kindlasti moemärk, mis peaks kohaliku turu ja tuntusega piirduma. Selline hoogne, ideetihe, värske ja modernne lähenemine ilule ja naiselikkusele ärataks tähelepanu mistahes paigas maailmas ning võiks sama edukalt särada nii Tallinna kui näiteks Londoni või Milano moenädalal.

Ilu nii suurtele kui väikestele naistele. Iris Janvier. Tallinn Fashion Week / Erlend Štaub/TFW

ULJAS , ÜLLATAV, OMANÄOLINE

Iris Janvieri märgi taga toimetab mitmeid silmapaistvaid talente, kes eelistavad väljendada oma ideid mitte moekunstnikunime vaid märgi kaudu. Selle kevade kollektsioon ületas energialt ja väljendusrikkuselt niigi kõrgel asuva, iseenda varasemate etteastete lati. Alati jagub energiat üllatada ja midagi täiesti uut lavale tuua, kuid selgelt säilib ka oma käekiri.

Eesti moekunstis on tajutav teatav kokkuleppeline maitseruum – mida loetakse ilusaks, mida inetuks, mida heaks ja mida halvaks. Me oleme harjunud selles taustsüsteemis opereerima, see aitab kunsti mõista, kuid see on sügavalt subjektiivne. Iris Janvier on justkui vaba neist raamidest ja väljendub omas keeles – rafineeritult, jõuliselt, eksperimenteerivas vormis ja selgelt eristuvalt.

Merikapsaga moevaatemäng muidugi ei piirdunud – silma paitas väga hästi balanseeritud, huvitav gamma, kus kesksel kohal trenditoonid kuldooker, murtud lõheroosa, tumesinine ja karamellipruun. Sekka heledust , suitsuseid pastelle, kirglikke roosasid ja merikapsa rohelust.

Trendikas kuldooker ja põnev siluett - priima! Iris Janvier. Tallinn Fashion Week / Erlend Štaub/TFW

KONTSAKING JA TRIIBUSOKK

Tähelepanu vääris uljas stilistika – „Iris Janvieril on nüüd oma ehtekollektsioon, mis on meie moemajas disainitud ja Itaalias valmistatud. Jõulised geomeetrilised vormid koos klaasja gamma ja naiseliku joonega. Ma usun, et neis ehetes on kaasaja rütmi,“ näitab Korovina asju lähemalt. „Samuti on meil oma kingamudelid – laia madala kontsaga kantavad modernsed kingad. Ja kuna sport-šikk on endiselt orbiidil ja 90ndate meeleolud on õhus, disainisime ka oma brändi puuvillased spordisokid. Nende abil saab stilistikale kaasaja energiat väga lihtsalt juurde anda.“

Nutikas minimalism, spordisokk ja kontsaking - täistabamus. Iris Janvier. Tallinn Fashion Week / Erlend Štaub/TFW

Iris Janvieri käekirja iseloomustab austus naisekeha vastu. Disaineri nägemuses ei pea kaunis naine olema mingis konkreetses vormis, kokkupigistatud pihaga ja rõhutatud büstiga. Mugavus on seksikas ja keha, millel on ruumi hingata, äratab huvi. „Eesti naised pole üldse raamides – meie tüdrukud on nii julged! Sa saad olla väga naiselik, atraktiivne, tugev isiksus ka kleidis, mis taljet ei rõhuta. See on fookuse muutus – naine tahab olla rohkem isiksus ja vähem objekt. Moe keeles tähendabki see kleiti mis on stiilne, heade proportsioonidega, ilus ja kvaliteetne, aga sa ei pea näitama igal eluhetkel ja igaühele kõike, mis sul on. Piisab kui sa oled naine, persoon, oma ala proff, ema, sõbranna – see aeg on ammu käes, kui naised julgevad olla palju enamat kui ilus asi. Võimas karakter on naise tõeline trump!“