Gurmeeteatris esietendub Mihkel Raua «Patuste õhtusöök»

Tüki lavastaja Ain Mäeotsa kinnitusel on prooviperiood sujunud kenasti ning esietenduseks on kogu trupp peatselt valmis. Näitlejate suurimaks proovikiviks saab Mäeotsa sõnul olema sulandumine publikuga. «Näitlejad on harjunud, et nemad on turvaliselt laval ja teevad nö oma asja. Gurmeeteatris on formaat hoopis teine ja kogu trupp peab suhestuma publikuga teisel viisil,» rääkis Mäeots kinnitades, et trupi jaoks on tegemist äärmiselt põneva olukorraga. «Kogu tükk toimub siin ja praegu ning näitlejad on samamoodi õhtusöögi külalised, mitte näitlejad laval,» selgitas lavastaja.

Näitlejate koosseisu aga hoiab lavastaja kuni esietenduseni saladuseloori taga. «Kinnitan, et kaasa teevad nii väga tuntud näitlejad, kui ka need, kes veel nii tuttavad pole. Seda rohkem on publikul nuputamist, kes neist on lavastuse osa ja kes on lihtsalt külastajana teatrisse tulnud,» jääb Mäeots salapäraseks. Ühe vihje ta siiski veel annab: «Peoperenaise Amanda rolli mängib väga hea ja tuntud näitleja, kelle karakterit kahtlemata tasub etendusele vaatama tulla.»

Kuigi Gurmeeteatri formaat on päriselu ja teatri piiripealne, rahustab Mäeots, et osalusteatrit ei korraldata. «Külastajad on ikka külastajad, lihtsalt nende ümber toimuv on veidi teistmoodi kui tavapärases teatris, kus näitlejad on nendest eemal ja laval,» rääkis lavastaja.

«Patuste õhtuöögi» keskmes on peoperenaise Amanda korraldatud õhtusöök, mille käigus rulluvad külastajate ees lahti seitse surmapattu ning kogu õhtusöögi jooksul jäävad õhku küsimused, kes mängivad kaasa ja kes on lihtsalt külastajad. Kahe tunni jooksul saab külastaja nautida Soome tippkoka Filip Langhoffi gurmeeroogi ning elada kaasa sündmuste keerisele, mis otse nende endi silme ees lahti rullub.