Metallica tuleb Soome

Metallica Euroopa turnee algab juba eeloleval sügisel Hollandis, üle poole aasta kestev turnee viib bändi 30sse riiki ja see lõpeb Soomes, Helsingis, kus Hartwall Arenal esinetakse 9. ja 11. mail 2018. aastal. Lisaks on eesti Metallica fännidel lähiriikidest võimalik sõita näiteks Rootsi, sest ka Stockholmis esinetakse kahel korral – 5. ja 7. mail.

Metallica viimane, 11. stuudioalbum «Hardwired... To Self-Destruct» ilmus novembris ning see tõusis paljude riikide albumimüügi edetabelite tippu. 1981. aastal moodustatud ansambli plaate on müüdud üle 110 miljoni.