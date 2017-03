VAATA VIDEOT! Moesoovitus: printsessiparka!

"Disain peab ennekõike olema lennukas," on Raivo Holmi põhimõtted selged. "Lähtekohaks on raktilisus praktilisuse otsa, kuid kõik asjad peavad olema kavandatud ja teostatud läbimõeldud filosoofiaga.“

Põnev ülerõivas - printsessiparka. Tallinn Fashion Week - Year by Raivo Holm / Erlend Štaub/TFW

Pilkupüüdvaim jope võiks kanda nime printsessiparka – seal said kokku praktiline kangas, pingutusnöörid ja naiselik, taljet rõhutav siluett. Mulje oli üllatav, kuid tuleb välja, et päris uue mudeliga tegu polegi. „Sarnane mudel oli mul kasutusel kolm aastat tagasi, aga siis see inimesi ei kõnetanud. Samuti pole lillede kasutamine midagi enneolematut – ka seda olen testinud. Olen aru saanud, et iga asi on õige just õiges ajas – täna meeldivad need ideed inimestele hirmsasti!“

Modellide hulgas astus lavale tuntud kultuuritegelane Aleksandr Ivaskevitš ja see polnud sugugi juhuslik valik.

„Ivaskevitš on erakordselt intelligentne kandja, kutsusin ta Yeari modelliks juba kaheksa aastat tagasi, kui tegime esimesi moepilte, oli ta minu kõige esimene modell. Tol ajal pildistasime küllalt aristokraatlikke asju, ta kandis kõik perfektselt välja. Ta on nii enesekindel ja vaba, soendab publiku üles!“

Aleksandr Ivaskevitš modellina laval. Tallinn Fashion Week - Year by Raivo Holm / Erlend Štaub/TFW

Raivo Holm on rahul, et saab koostööst targa inimesega ka asjalikku tagasisidet kollektsiooni filossoofiale. "Ta näiteks ütles – mina ei lähe poisikeste moega kaasa, ma liigun, ma tahan et mul oleks riiete sees ruumi. Ma ei saanud talle selga panna liibuvaid asju."

Yeari kollektsioonis jäi silma põnevaid läikivaid materjale, voogavaid lõikeid. Eraldi jäid meelde kõrkjamotiividega suvised õhtumantlid, nii meestele kui naistele, mis sobiks ideaalselt suvisel aiapeol ülle võtta.

Raivo Holm tunneb end mugavalt tegutsedes asjalikus ja maises tööstusdisainimaailmas, ta pole loovboheem vaid ettevõtjast disainer. "Ainult efekti või ägeduse päras ma midagi ei loo! On küll tore, kui pärast etendust kõik tulevad ja kiidavad, et jube äge. Aga kui seesama toode mulle pärast poes kätte jääb, siis see ei ole äge!"

Year oskab leida kuldse kesktee asjaliku kantavuse, meisterliku kvaliteedi ja eksperimenteeriva disaini vahel. Rõivas saab kanda kordumatuse pitserit ka nii, et ta sellest saja meetri peale ei pasunda.

