Rammsteini Pariisi kontsert jõuab neljapäeval Eesti kinodesse

Tuntud filmi- ja muusikavideote lavastaja Jonas Åkerlund lähenes kinolinadele jõudva kontsertfilmi tegemisel eesmärgist jäädvustada Rammsteini lavasõu teatraalsus ja energia võimalikult autentselt. Lavastaja sõnul on «Rammstein: Pariis» tempokas maiuspala kõigile meeltele. «See on sünge ja erakordne muinasjutt, millesse on põimitud vastuolud ja teatraalsed võtted,» kirjeldab Åkerlund.

Jonas Åkerlund filmis 2012. aasta tuuri käigus kahte Rammsteini Pariisis toimunud kontserti, mõlemal korral oli publikuks ligi 17 000 inimest. Võttegrupp filmis kahe päeva jooksul kontserte kolmekümne kaameraga. Filmi monteeriti pea aasta aega ning tulemus on uudne ja muljetavaldav.

Forum Cinemas toob kontsertfilmi «Rammstein: Pariis» kinolinale eksklusiivselt 23. märtsi õhtul kell 19.00 Coca-Cola Plaza Scape saalis, kell 21.15 Tartu kinos Ekraan ja Viljandi kinos Centrum.

Rammstein on saksa industriaalmetalit viljelev rokkbänd, mis tegutseb alates 1994. aastast. Legendaarse bändi kontserdid on nii oma sisu kui teostuse poolest alati olnud omaette klassist, kus kasutatakse alati erakordseid tule- ja valgusefekte ning mastaapseid dekoratsioone.