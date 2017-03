VAATA VIDEOT! Moesoovitus: Monton - tõsiselt vägev moedoos!

Tallinn Fashion Week 2017. Monton / Erlend Štaub

Mitu asja laval panid saali spontaanselt plaksutama ja kisama. Monokroomsed superülikonnad kaasaja kangelastele, roosa tolmuharja-kleit, sillerdav žakardtuunika läbipaistval seelikul, paradiisilinnusinised teksad ja kanaarilinnukollane volangikleit... See etendus oli põnev ning hoidis publiku erksust iga viimase kui sekundi.

Tallinn Fashion Week 2017. Monton / Erlend Štaub

Montoni märgi all annab oma loovusele valu kaheksa ilmselgelt andekat moekunstnikku: Pille Lauring, Hanna Haring, Triin Kaiv, Catlin Kaljuste, Ryte Krakauskaite, Minja Penttinen, Kirthy Kold, Peeter Rästa ja Sille Sarapuu. Mis mind vaimustab? Nende osksus "kastist väljas" mõelda, idee siiski kantavasse vormi valda ning veel kõnekaks stiilitervikuks kokku liita.

Tallinn Fashion Week 2017. Monton / Erlend Štaub

Island oli erakordselt huvitav moevaatemäng - karge ja intrigeeriv. Väljendusvahenditeks materjalide tekstuurid, kombinatsioonid ja silueti eksperimendid. Värv? Värvi polnud vajagi! Jäine heledus, sünge tumedus, vahele hallide skaala ja piisake hõbedat. Põnevaid ruumilisi peakatteid kandsid nii mehed kui naised ja see andis tervikule mõju soulikust aspektist.

Tallinn Fashion Week 2017. Monton / AFP / Scanpix

Kuuba oli seevastu tuline doos vitaalsust ja värvilusti. Üks imeline materjal, mustal foonil kirkad lilled, jäi eriti kummitama, kuna see töötas mistahes vormis! Võrgutas nii voogaval püksipaaril kui kleidil. Kuulen alatasa moehuviliste härrade hädakisa, et põnev mood on puha naistele, meestele vaid hall ja igav. Ei enam! Monton on teie palveid kuulda võtnud ja saad kasvõi roosasse suveülikonda supsata. Erksad toonid oskuslikult kombineerituna paitasid kõigi elurõõmsate moehoolikute pilke. Nii et tulgu suvi külm või kuum, tujutõstev moeteraapia igasse kliimasse on kodumaise moekaubanduse areenil olemas!

Tallinn Fashion Week 2017. Monton / AFP / Scanpix

