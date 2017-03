Kolm Eesti animafilmi valiti maailma olulisima animafilmide festivali võistlusprogrammi

Nukufilmi toodetud Ülo Pikkovi ümarnuku tehnikas animeeritud dokumentaalfilm «Tühi ruum» võitis möödunud pühapäeval esimese Eesti filmi- ja teleauhinna (EFTA) parima animafilmi kategoorias. Film elustab ühe kunagise unistuse, kunagi ammu eksisteerinud korteri ja ühe väikese tüdruku, kes seal toimetab ja mängib. Film esitab loo, mida kartulikeldris varjav isa nägi oma unistustes. See on ühe unistuse rekonstruktsioon, taustal 1950. aasta NSVL ühiskondlik äng. «Tühi ruum» on varasemalt võitnud parima lühifilmi auhinna Kuldse Gunnari Skandinaavia suurimal animafilmide festivalil Fredrikstadis, Norras.

Chintis Lundgreni joonisfilm «Manivald» räägib tänapäeval üha tavalisemast nähtusest, «täiskasvanud lastest», kes kodust välja kolida ei taha. Film on valminud kolme riigi koostöös ning filmi tootjad on Chintis Lundgreni Animatsioonistuudio Eestist, Adriatic Animation Horvaatiast ja National Film Board of Canada Kanadast. «Manivaldi» maailma esilinastus toimub Animafest Zagrebi võistlusprogrammis juuni alguses, vahetult enne Annecy festivali.

Rootsi režissööri Juan Pablo Libossarti julgelt erinevaid esteetikaid segav 2D-tehnikas «Amalimbo» kunstnikuks ja peaanimaatoriks on Tartus elav eestlane Roland Seer. «Amalimbo» on lugu väikesest tüdrukust Tipuanast, kes lootuses näha oma hiljuti elu kaotanud isa, püüab pääseda «teisele poole» ning kogeb surnute ja elavate vahele jäävat maailma. Film on valminud Stockholmi produktsioonifirma Fasad ja Eesti animatsioonistuudio Fork Film koostöös.

«Amalimbo» valiti 2016. aastal Eesti kinoajaloo kolmanda filmina ülimainekale Veneetsia filmifestivalile ning nomineeriti parima lühifilmi kategoorias Euroopa Filmiauhinnale. Käesoleval aastal on «Amalimbo» valitud veel Skandinaavia suurimale filmifestivalile Göteborgis ning lühifilmi- ja animafestivalide võistlusprogrammidesse Nijmegenis Hollandis, Barcelonas, Lissabonis, Vilniuses ja Zagrebis.

«Amalimbo» treiler:

«Tühja ruumi» treiler: