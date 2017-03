Tallinnas saab näha maailma kunstiklassikat ruumilisel lõuendil

Tavapärase valgetel seintel rangelt joondatud piltide asemel avaneb vaatajatele unikaalne 360-kraadine ekspositsioon. Kogu hiiglaslik ruum, alates põrandast lõpetades laega, moodustab justkui tervikliku lõuendi, mis elustub tänu suurte kunstnike fantaasiale.

Kaasaegne tehnika võimaldab van Gogh'i, Monet` ja Klimt'i maale projetseerida enam kui viie meetri kõrgustele pindadele. Spetsiaalselt loodud programm sünkroniseerib 30 projektori tegevust, mis lubab sõna otseses mõttes «sammuda keset kunsti», tunnetada seda piirideta, näha iga viimastki pintslivärelust ja avastada täiesti uusi perspektiive.

Klassikalisest muusikast saadetuna lähevad teosed liikumisse ning etendub värvikas 45-minutiline vaatemäng, mis hurmab igas vanuses publikut ja paneb armuma maalikunsti ning kunstinäitustesse.

Näitus «Monest Klimtini – kunst liikumises» kasutab kaasaegse, innovatiivse ja kõrgtehnoloogilise lähenemise võimalusi klassikalise kunsti silmapaistvaimate teoste esitamiseks.

Projekti väljatöötamiseks kulus enam kui 2 aastat ning see on on loodud rahvusvahelise meeskonna poolt, kelle hulka kuulusid graafilised disainerid, kunstnikud, muusikatoimetajad ja lavastajad.

Vaatemäng toimub Helios Hallis, mis tähistab ühtlasi 100 aasta möödumist kino Helios tegutsemise algusest.

«Monest Klimtini – kunst liikumises» on avatud 7. juunini.