Mudlum on üks isemoodi eesti kirjanik, kelle kolmas teos «Linnu silmad» on üks veider raamat. Ilmselt on kõige täpsem nimetada seda raamatut jutukoguks, sest unenäolised, pidevalt proosaluulesse või mõnda teise ülipoeetilisse alažanrisse kalduvad tekstid ei anna kuidagi novelli mõõtu välja.