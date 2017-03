Sõidan autoroolis tundmatul maastikul ja tee hargneb kaheks. Kummale poole pöörata? Oletame, et pööran paremale. Kes selle otsuse tegi? Kas mina või minu aju? Kindel on see, et aju tegi selle otsuse vähemalt 0,19 millisekundi eest. Sest nagu õpetab meile David Eagleman oma äsja eesti keeldegi tõlgitud raamatus «Aju», elame me minevikus. Meie elu suunavad jõud, mida me ei suuda kontrollida.