Geimuusikud võtsid sõna Youtube'i piirangu vastu

Tegu on siis filtriga, mis piirab Youtube'i ligipääsu alla 18- aastastele "võimaliku kohatu sisu" juurde. Lisaks muusikale ka märkimisväärsed LGBTQ- aktivistid Tegan and Sara muutusid murelikuks, kuna "nende täiesti koguperesõbralikud" videod olid "piiratud kasutusala" funktsiooni tõttu kanalist kadunud. "Midagi geid neis ei ole," kirjutasid Tegan and Sara Twitteris, " kas meie tantsimine on kehva? Muud põhjust ei tundu olevat."

Youtube'i võttis protesti peale seisukoha, et tõepoolest, asi pole päris õige, kusagil on tehtud viga ning viis läbi muutuse, mille tagajärjel saab nüüd ka Tegani ja Sara toredaid videosid jälle Youtube'ist häireteta vaadata.