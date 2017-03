Pùr Mùdd esitleb pulgal välja antud debüüti

2016. aasta Eesti Laulult tuule tiibadesse saanud duol (Joonas Alvre ja Oliver Rõõmus) küpses plaadi idee peas juba sügisel ning loodki valmisid järjepanu, kuid päris reaalseks sai mõte Sky Plus Sügishiti konkursi võiduga

«Debüütalbumiga välja tulla pole kerge, sest puudub suur fännibaas ja kindlus, milliseks kujunevad müüginumbrid. Auhinnaraha aitas palju kaasa,» tunnistab Alvre Postimehele.

Rõõmus lisab, et konkursi võit oli ka positiivses mõttes survestav. «Pärast võitu käisime kohe välja lubaduse, et kevadel tuleb plaat ning hakkasime selle nimel töötama.»

Albumil kuuleb lisaks tuttavatele lugudele ka palju uut muusikat. Bändi sõnul on nende stiil veidi arenenud ja lisaks agressiivsetele biitidele kõlavad plaadil ka pehmemad helid.

Lood sündisid noormeestel kahasse, inspiratsiooni saadi sügavamast pilgust iseendasse. Samas kõnetavad neid ka ühiskonnas aktuaalsed teemad.

Pùr Mùdd. / Pùr Mùdd

Lisaks omanäolisele stiilile teeb albumi uuenduslikuks USB-formaat. «Mõte tuli sellest, et tahtsime teha midagi huvitavat,» ütleb Alvre ning lisab, et plaat näeb välja nagu kolmemõõtmeline maal. «3D CD-ümbrises on väike USB pulk lugude ja mõne üllatusega.»

Pùr Mùddil on oma kindel kuulajaskond välja kujunenud, nende endi sõnul on austajaid rohkem teismeliste ja 18-30 aastaste naiste seas. «Kindlasti ei ole meie muusika kõigi kõrvadele,» möönab Rõõmus.

Tema arvates kipuvad tihti uue ja teistsuguse suhtes kujunema eelarvamused juba enne, kui midagi õieti nähakse või kuuldaksegi. «Aga pärast kontserti on küll inimesed tavaliselt positiivselt meelestatud ja ütlevad, et teeme ägedat asja,» räägib mees, kuidas kontsertkogemus võib anda hoopis teistsuguse pildi.

Pùr Mùddi debüütalbumi esitluskontsert toimub täna Kultuurikatla Blackboxis. Uksed avatakse kell 20.00, Ariadne astub lavale kell 21, Pùr Mùdd aga kell 21.30.