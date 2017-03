Tõnis Mägi: Lembit Ulfsak oli erakordne inimene

"Oli teada, et tal oli haigus, kuid ikkagi tuli see ootamatult," lausus Mägi. "Alati on nii, et kui lähedane inimene lahkub, mõtled, miks ei jõudnud temaga rohkem koos olla."

"Umbes 40 aastat tagasi, kui olime noored, olime väga tihti koos," meenutas Mägi. "Elasime koos Mustamäel. Sai koos muusikat kuulatud, naljatatud, napsi võetud."

Mägi tõi esile lahkunud sõbra kordumatut talenti. "Imetlesin teda. Ta oli erakordne inimene: harukordselt tark, vaimukas ja ilus, igas mõttes," sõnas muusik. "Lembit oli Eesti teatri võimsamaid näitlejaid, ja läks kogu aeg paremaks."