Tänavaküsitlus: Kajal on hea meel, et Ulfsak sai Hollywoodis ära käia

«Huvitav oli see, et Lembit Ulfsak oli hästi minu isa moodi. Mida vanemaks ta sai, seda rohkem ta minu isa moodi läks. Mul on natukene nagu selline tunne, nagu ma oleks isa jälle kaotanud,» rääkis Kaja. Ulfsaki rollidest meenub talle suurepärane näitlejatöö Eesti-Gruusia koostöös valminud mängufilmis «Mandariinid».

«See oli suurepärane saavutus Eesti jaoks ja tema enda jaoks. Mul on väga hea meel, et ta sai Hollywoodis punasel vaibal ära käia. Ta oli selle igati ära teeninud,» lisas ta.

«Mulle tuleb kõigepealt meelde «Don Juan Tallinnas», kus ta keefiripudeliga tegi müüri peal nalja,» meenutas säravamaid rolle Kaarel. «Ekraanil ja laval oli ta hästi soe, aga samas hästi tugev ja jõuline näitleja,» sõnas Ahti.

«Meie peres on iga laupäeva õhtu olnud «Õnne 13» ikka au sees,» ütles Hille. «Ja muidugi viimane film «Mandariinid». See jättis ka väga sügava jälje.»

Draamateatris meenutatakse kaht suurt meest. / Tairo Lutter

Draamateatris sees on täna vaikne. Üleeile lahkus siit ilmast 30 aastat teatris töötanud Tõnu Mikiver, päev hiljem Lembit Ulfsak. Nüüd on kahe armastatud näitleja pildid teatris kõrvuti, põlev küünal suuri mehi meenutamas.

Ulfsaki pilt ripub endiselt seinal koos teiste trupiliikmetega. Tema pilti eristab teistest vaid must lint pildinurgas.