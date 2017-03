Eesti Filharmoonia Kammerkoor Paul Hillieri juhatusel esitab haruldast muusikat Ida-Euroopa naisheliloojate loomingust

Mitmekülgne muusik ja põnev dirigendiisiksus Paul Hillier, kes oskab publikut üllatada haruldaste heliteostega, pakub ka seekord avastamisrõõmu oma kavaga vähe tuntud teostest Ida-Euroopa päritolu naisheliloojatelt, kelle muusikat esitab koor kontserdil koguni kuues erinevas keeles.

Eesti publiku jaoks tuntuim nimi on Ukrainas sündinud Eestis tegutsev Galina Grigorjeva, kellelt loomingust esitatakse „Nox Vitae“ (“Elu öö”), teos, mis Paul Hillieri sõnul pani alusele „öö“-teemalisele kavale. „Galina Grigorjeva muusika kõrval esitame mõned osad grusiinlanna Nino Janjgava teosest “17 Aliluias”, kuna minu meelest sobib see imekaunis teos suurepäraselt just Eesti Filharmoonia Kammerkoorile,“ leiab Hillier. Nino Janjgava on ka ise kohal laupäevasel kontserdil Niguliste kirikus.

Poola juurtega Roxanna Panufniku loomingust esitatakse kooritsükkel “Wild Ways” (“Metsikud rajad”), mis on kaunis ja kohati humoorikas muusikaline seade jaapani luulest. „Ka vene-ameerika autori Lera Auerbachi looming on ääretult kütkestav, ja seda polegi ma kunagi varem esitanud,“ lisab Hillier.

Paul Hillier oli Eesti Filharmoonia Kammerkoori peadirigent aastail 2001–2007, mille jooksul lisaks kontserditegevusele salvestas ta kümmekond rahvusvaheliselt hinnatud plaati, nende hulgas ka Grammy võitnud CD. Paul Hillier, on mitmekülgne artist, kelle karjäär hõlmab nii laulmist, dirigeerimist, komponeerimist kui ka muusikast kirjutamist. Teda tuntakse muusikamaailmas kui paljude eliitvokaalansamblite asutajat ja eestvedajat. Ta on loonud ansamblid Hilliard Ensemble ja Theatre of Voices ning on Ars Nova Kopenhageni, Iiri Kammerkoori ja Coro Casa da Musica Porto peadirigent.

„Peadirigentide“ sari toimub koostöös Eesti Kontserdiga.