Saatana ühe lemmikhelilooja Tricky õõvamuusika on keelatud kuulamine. Skisofreeniline Tricky on nagu mütoloogilise realisti Olga Tokarczuki mõisahärra Popielski, kes nägi unes, et ta on oliivikarva karpkala. Tal ei olnud naist, tal ei olnud mõisahäärberit, talle ei kuulunud midagi ja miski ei läinud talle korda.