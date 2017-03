Kõik käib liiga kiiresti. Nagu filmis. Molutamiseks ei ole aega, sa pead kohe tegema. Kui esimesega ei tule, on veel paar võimalust, rohkem mitte. Tuleb edasi minna, sellistest hetkedest elu koosnebki. Film ka. Hiljem, kui hakkad kogu asja kokku panema, on sul see materjal, mis sul on. Kui on õnne olnud, siis on hästi. Lempsil oli.