Galerii: Soome menubändi Haloo Helsinki! Tallinna kontsert läks täismajale

Haloo Helsinki! uue albumi turnee järgmine kontsert toimub 7. aprillil juba Soomes, Vuokattis. Kokku antakse turnee jooksul 11 kontserti.

Haloo Helsinki! on Soome praeguse aja populaarsemaid bände. Pärast kaht väljamüüdud kontserti Hartwall Areenal 2015. aasta sügisel võeti aeg aastaks maha. Haloo Helsinki! on välja andnud viis albumit, mida on müüdud üle 250 000 koopia.

Bändi lugusid on erinevates keskkondades kuulatud üle 80 miljoni ja muusikavideosid vaadatud üle 45 miljoni korra. Nad on saanud kuus Soome muusikaauhinda Emma, kümme nende lugu on olnud raadiojaamade enim mängitud lugude edetabeli esimesed ning nad on andnud üle 650 kontserdi.

Bändi tuntumad hitid on näiteks «Rakas», «Beibi», «Kuussa tuulee», «Pulp Fiction», «Vihaan kyllästynyt», «Kiitos ei ole kirosana», «Huuda!», «Maailman toisella puolen», «Vapaus käteen jää» ja «Maailma on tehty meitä varten».