Augustibluus avalikustas esinejad

Festivali programmijuhi Raul Ukareda sõnul on 24. korda toimuva Augustibluusi esinejaterivi läbi aegade kaalukaim. «Ootame sel korral Haapsallu bluusimaailma absoluutsesse tippu kuuluvaid staare, keda varem pole õnnestunud festivalile meelitada», selgitas Ukareda.

Duke Robillardi puhul on tegemast maailma ühe enimhinnatud kitarristiga, keda ka BB King on nimetanud «üheks suurtest kitarristidest». Maailma prestiižseimal bluusmuusika gaalal The Blues Music Awards on Robillardi nimetanud parimaks bluusikitarristiks suisa neljal aastal järjest ning 2007. aastal nomineeriti ta ka Grammyle.

42-aastane Eric Gales on Ameerika bluusifenomen, andekas kitarrist ja imelaps, kes võttis esimest korda pilli kätte juba 4-aastaselt. Ta võitis oma esimese bluusiauhinna 11-aastaselt, Guitar World Magazine nimetas Gales'i 1991. aastal parimaks uueks talendiks ning 2015. aastal tõusis ta Gibson Guitars'i poolt korraldatud maailma parima kitarristi valimistel 4. kohale.

Tänavune festival Augustibluus toimub 4. ja 5. augustil Haapsalus ning kokku astub festivali kaheksale lavale ligikaudu 30 esinejat. Festivali esinejaterivi täieneb pidevalt ning täpse ülevaate leiab festivali kodulehelt.