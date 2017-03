Vilde muuseumis fotonäitus eluteatrist

31. märtsil kell 17 avatakse Tallinna Kirjanduskeskus Eduard Vilde muuseumis kunstniku ja fotograafi Merike-Sule Truberti (s 1974) personaalnäitus «Eluteater». Inspiratsiooni on Trubert saanud William Shakespeare eluteatri rollide ja elu kui näitelava mitmetähenduslikest metafooridest.

«Mind on huvitanud, kuidas inimestel on erinevatel eluetappidel ja nn paralleelsetel lavadel erinevad rollid. Kuidas mõned rollid (maskid) on mõeldud vaatamiseks suurele auditooriumile, mõned intiimsemale seltskonnale,» tutvustab näituse kontseptisooni autor ise.

"Eluteater", Merike-Sule Trubert / Merike-Sule Trubert, fotolõuend

Autorit on huvitanud ka (elu)lavalt lahkumise teema. Lahkumisi on mitmesuguseid. On neid, kes hääbuvad pikkamisi ja on neid, kes lahkuvad oma lavakarjääri tipus. Paraku on neidki, kes lahkuvad oma elutee alguses, jõudmata oma potentsiaalist kaasnäitlejatele aimugi anda. Kuna elu on lühike, on iga hetk eluteatris oluline ja hindamatu väärtusega.

Näitus «Eluteater» on pühendatud kunstniku isa mälestusele. Raimo Sule (10.03.1934-03.08.2016) lahkus eluteatri lavalt ootamatult, olles vaatamata kõrgele eale füüsilise vormi ja näitlejameisterlikkuse tipus.

Merike Sule-Trubert (s. 1974) on alates 1996. a esinenud arvukatel grupinäitustel Eestis ja välismaal, korraldanud personaalnäitusi ja osalenud mitmetel rahvusvahelistel konkurssidel. Sule-Trubert lõpetas Eesti Kunstiakadeemia graafika osakonna 2001. a., pärast õpingute lõpetamist on ta tegelenud peamiselt joonistamise ja fotograafiaga, kuid on loonud ka installatsioone ja kunstnikuraamatuid. Kunstiloomingu kõrvalt on Merike Sule-Trubert juhendanud kunstitudengeid ning võtnud osa ka Tallinna rahvusvahelise joonistustriennaali ja triennaali seminari korraldustoimkonna tööst (2012 ja 2015).

Näitus jääb avatuks 18. aprillini 2017